Куряне Александр Ткаченко и Иван Нененко погибли в СВО

Об утратах проинформировали курские власти Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 июня при выполнении боевого задания погиб рядовой Александр Ткаченко. Он родился в 1995 году в деревне Ходяковка Глушковского района. Александр Викторович был мобилизован осенью 2022 года.

21 июня в Суджанском районе Курской области простились с жителем села Гончаровка Иваном Нененко. Ему 23 года. Иван Юрьевич добровольцем отправился в зону СВО и погиб 5 апреля 2023 года при выполнении боевых задач.

Об утратах сообщили в Доме Советов.

- Соболезнуем родным и близким Александра и Ивана. Светлая память, добавили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что 13 июня в ходе проведения специальной военной операции погиб житель города Железногорска Курской области, ефрейтор контрактной службы Василий Шалов.