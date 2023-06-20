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НовостиПолитика20 июня 2023 12:57

В СВО погиб курянин Василий Шалов

Об этом сообщает Правительство региона
Ольга ДАНИЛОВА
Василий служил контрактником

Василий служил контрактником

Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 июня в ходе проведения специальной военной операции погиб житель города Железногорска Курской области, ефрейтор контрактной службы Василий Шалов.

- Он честно и мужественно выполнял свой воинский долг. Соболезнуем родным и близким Василия Васильевича. Светлая память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 5 июня при обороне Белгородской области погиб житель Железногорского района Курской области Артем Горбань.

Курянин был мобилизованным.