В СВО погиб курянин Василий Шалов

Василий служил контрактником Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 июня в ходе проведения специальной военной операции погиб житель города Железногорска Курской области, ефрейтор контрактной службы Василий Шалов.

- Он честно и мужественно выполнял свой воинский долг. Соболезнуем родным и близким Василия Васильевича. Светлая память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 5 июня при обороне Белгородской области погиб житель Железногорского района Курской области Артем Горбань.

Курянин был мобилизованным.