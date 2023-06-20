В СВО погиб курянин Василий Шалов

Василий служил контрактником
Фото: Светлана ВОЛКОВА
13 июня в ходе проведения специальной военной операции погиб житель города Железногорска Курской области, ефрейтор контрактной службы Василий Шалов.
- Он честно и мужественно выполнял свой воинский долг. Соболезнуем родным и близким Василия Васильевича. Светлая память, - сказали в Доме Советов.
Ранее КП сообщала, что 5 июня при обороне Белгородской области погиб житель Железногорского района Курской области Артем Горбань.
Курянин был мобилизованным.