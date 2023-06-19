Мобилизованный курянин погиб в Белгородской области

5 июня при обороне Белгородской области погиб житель Железногорского района Курской области Артем Горбань. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Курянин был мобилизованным.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память Артему, - добавили власти Курской области.

Ранее КП сообщала, что 19 июня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Пострадавших нет.

В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.

Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей.

Поселок Глушково Курской области 18 июня подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов.

Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу.

Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.