19 июня ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

19 июня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Пострадавших нет.

В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.

Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей.

- Всем окажем помощь в восстановлении, - добавил губернатор Курской области.

Поселок Глушково Курской области 18 июня подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов.

Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу.

Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

Российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника.

Ранее КП сообщала, что три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ 18 июня.