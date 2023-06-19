19 июня ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

19 июня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Пострадавших нет.
В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.
Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей.
- Всем окажем помощь в восстановлении, - добавил губернатор Курской области.
Поселок Глушково Курской области 18 июня подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов.
Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу.
Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.
Российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника.
Ранее КП сообщала, что три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ 18 июня.