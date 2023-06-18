Два человека пострадали в результате обстрела Глушково Курской области

За последние пять дней поселок серьезно обстреляли уже несколько раз Фото: с личной страницы в соцсети.

Поселок Глушково Курской области 18 июня подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов.

- Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

Российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника.

Ранее КП сообщала, что три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ 18 июня.

В Теткино и Попово-Лежачах насчитали на тот момент десять прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали.

В поселке Глушково из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена.

Поселок Глушково Курской области 14 июня также попал под обстрел со стороны Украины. Тогда было зафиксировано семь прилетов.

Два человека в тот день получили осколочные ранения средней степени тяжести, в том числе женщина.