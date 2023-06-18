В Курской области продолжается обстрел Глушково

В Курской области днем 18 июня возобновился обстрел райцентра Глушково. Об этом около семи часов вечера сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Подробности сообщу позже, - добавил губернатор.

Ранее КП сообщала, что три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ 18 июня. К счастью, по предварительным данным пострадавших нет.

В Теткино и Попово-Лежачах насчитали на тот момент десять прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали.

В поселке Глушково — больше десяти прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена.

Поселок Глушково Курской области 14 июня также попал под обстрел со стороны Украины. Тогда было зафиксировано семь прилетов.

Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести, в том числе женщина.