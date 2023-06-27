Ночью в Курске "Лада" влетела в бетонную опору моста

ДТП произошло на Энгельса Фото: Даниил НАЙХИН

В 01:57 27 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Энгельса в Курске.

На место происшествия выезжали спасатели ПЧ № 20 Курска, АСФ Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

По прибытию к месту вызова выяснилось, что автомобиль «Лада Приора» влетел в бетонную опору моста. Спасателя деблокировали двух человек, которые были в салоне машины.

- Привлекалась группировка сил и средств в составе 11 человек, четырех единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.