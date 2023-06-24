24 июня ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Атаке подвергся Рыльский район Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово в Суджанском районе Курской области. В результате в трех населенных пунктах — Плехово, Гуево и Горналь — отсутствует электроснабжение.

- Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению, - сказал глава региона Роман Старовойт.

Также в селе Плехово в здании школы выбиты окна, пострадало три домовладения, осколками повреждены заборы и сараи. Нанесен ущерб легковому автомобилю. Никто из жителей не пострадал.

Ранее КП сообщала, что ночью 24 июня в небе над Курском работали российские системы ПВО.

Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет.

- Благодарю наших военных за работу! Прошу жителей соблюдать меры безопасности: если вы обнаружили осколки, не трогайте их и сообщите в службу 112! - сказал губернатор региона Роман Старовойт.