24 июня в Курской области отразили атаку БПЛА

Ночью 24 июня в небе над Курском работали российские системы ПВО.

- Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!

Прошу жителей соблюдать меры безопасности: если вы обнаружили осколки, не трогайте их и сообщите в службу 112! - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

23 июня ночью в небе над Курском силами российских ПВО также были сбиты беспилотные летательные аппараты.

- В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу все восстановить, - сообщил глава региона Роман Старовойт.