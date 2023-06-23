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НовостиПолитика23 июня 2023 6:40

В Курске обломки БПЛА упали на садовый участок

Ночью над городом сбили беспилотники
Ольга ДАНИЛОВА

Как уже сообщала КП, 23 июня ночью в небе над Курском силами российских ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты.

- В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу все восстановить, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112! Всю информацию, которая поступает в диспетчерскую службу, тщательно проверим и передадим в соответствующие правоохранительные структуры.