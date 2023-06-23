Ночью 23 июня система ПВО дважды сработала над Курском

Ночные "хлопки" оказались работой ПВО
Фото: Даниил НАЙХИН
Над Курском в ночь на 23 июня российской системой ПВО был сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
В общей сложности в ночь на 23 июня система ПВО дважды сработала над Курском.
- Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112! - добавил губернатор Курской области.
Как сообщала ранее КП, приграничные поселки Глушковского района Курской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны Украины 22 июня. Пострадавших нет.
В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль.
В деревне Елизаветовке зафиксировали три прилета. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».
Утром 21 июня ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна.