Ночью 23 июня система ПВО дважды сработала над Курском

Ночные "хлопки" оказались работой ПВО Фото: Даниил НАЙХИН

Над Курском в ночь на 23 июня российской системой ПВО был сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В общей сложности в ночь на 23 июня система ПВО дважды сработала над Курском.

- Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112! - добавил губернатор Курской области.

Как сообщала ранее КП, приграничные поселки Глушковского района Курской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны Украины 22 июня. Пострадавших нет.

В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль.

В деревне Елизаветовке зафиксировали три прилета. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».

Утром 21 июня ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна.