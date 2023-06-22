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НовостиПолитика22 июня 2023 13:48

22 июня ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Поврежден склад, частично обесточен поселок
Ольга ДАНИЛОВА

Приграничные поселки Глушковского района Курской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны Украины 22 июня. Самое главное — пострадавших нет.

В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль.

В деревне Елизаветовке зафиксировали три прилета. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».

- Поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно, - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Утром 21 июня ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Окажем помощь в восстановлении, - добавил он.