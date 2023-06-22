Курские власти смогут ограничивать место и время продажи спиртного

На День молодежи продавать спиртное в регионе не будут Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал документ, который вносит изменения в закон о дополнительных ограничениях продажи алкогольной продукции. Запрет на продажу алкоголя в День молодежи в этом году перенесен на последнюю субботу июня — 24-е число.

Об этом сообщили в Правительстве региона.

Также теперь региональные власти смогут вводить ограничения на реализацию спиртного по времени, условиям и месту продажи при возникновении неблагоприятных обстоятельств.

Кстати, на День молодежи, который отметят 24 июня, в Курске запланирован ряд мероприятий.

В частности, 24 июня в парке имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) с 13:00 до 15:00 пройдет фестиваль семей и работающей молодежи.

Организаторами фестиваля выступают администрация города, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Курска и МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».

Курян и гостей города ждут разнообразные локации игровой, спортивной и интеллектуальной направленности.