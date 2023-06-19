В Курске пройдет фестиваль семей и работающей молодежи

Открыта регистрация на мероприятие Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в парке имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) с 13:00 до 15:00 пройдет фестиваль семей и работающей молодежи.

Организаторами фестиваля выступают администрация города, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Курска и МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».

Курян и гостей города ждут разнообразные локации игровой, спортивной и интеллектуальной направленности.

Зарегистрироваться на участие в фестивале вы можете, прислав на почту spektr-kursk@inbox.ru название команды и представляемую ею организацию/учреждение. Если участвует семья, то прислать необходимо лишь ФИО членов семьи, планирующих участие.