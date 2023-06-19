Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 7:50

В Курске пройдет фестиваль семей и работающей молодежи

Он состоится 24 июня на Боевке
Ольга ДАНИЛОВА
Открыта регистрация на мероприятие

Открыта регистрация на мероприятие

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в парке имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) с 13:00 до 15:00 пройдет фестиваль семей и работающей молодежи.

Организаторами фестиваля выступают администрация города, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Курска и МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».

Курян и гостей города ждут разнообразные локации игровой, спортивной и интеллектуальной направленности.

Зарегистрироваться на участие в фестивале вы можете, прислав на почту spektr-kursk@inbox.ru название команды и представляемую ею организацию/учреждение. Если участвует семья, то прислать необходимо лишь ФИО членов семьи, планирующих участие.