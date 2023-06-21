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НовостиПолитика21 июня 2023 6:43

В Курской области проходят учебные стрельбы

Окончание - в 12.00.
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят не волноваться

Курян просят не волноваться

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В эти минуты начинаются учебные стрельбы российских военных на одном из специальных полигонов Рыльского района Курской области. Окончание стрельб запланировано на 12.00., сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей района не волноваться! - добавил Лисман.

Ранее КП сообщала, что в Глушковской центральной районной больнице Курской области сейчас находятся пострадавшие во время обстрелов райцентра. В хирургическом отделении сейчас проходят лечение две женщины, получившие легкие ранения.

- Им оказывают необходимую медицинскую помощь, также они полностью обеспечены медикаментами, - заверили чиновники.

Несмотря на непростую ситуацию, Глушковская больница продолжает полноценно работать и оказывать медицинскую помощь местным жителям. В стационаре круглосуточно работают хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, родильное и детское отделения. В поликлинике по программе модернизации первичного звена здравоохранения проводится капитальный ремонт. При этом врачи продолжают прием пациентов.