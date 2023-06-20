Пострадавших от обстрелов в курском Глушково лечат в местной райбольнице

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, также они полностью обеспечены медикаментами, заверили чиновники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковской центральной районной больнице Курской области сейчас находятся пострадавшие во время обстрелов райцентра, сообщает Правительство региона. В хирургическом отделении сейчас проходят лечение две женщины, получившие легкие ранения. - Им оказывают необходимую медицинскую помощь, также они полностью обеспечены медикаментами, - заверили чиновники.

- Несмотря на непростую ситуацию, Глушковская больница продолжает полноценно работать и оказывать медицинскую помощь местным жителям. В стационаре круглосуточно работают хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, родильное и детское отделения. В поликлинике по программе модернизации первичного звена здравоохранения проводится капитальный ремонт. При этом врачи продолжают прием пациентов, – рассказал вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий.

Андрей Белостоцкий посетил местных жителей, чье жилье пострадало от обстрелов.

- Все получают необходимую помощь, - добавили в Доме Советов.