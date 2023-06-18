18 июня ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области

Об очередной атаке сообщили власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ 18 июня, сообщил глава региона Роман Старовойт. К счастью, пострадавших нет.

В Теткино и Попово-Лежачах насчитали десять прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали.

В поселке Глушково — больше десяти прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена.

- Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению. Подомовой обход продолжается, - сказал губернатор Курской области.

Ранее КП сообщала, что в Хомутовском районе Курской области 17 июня со стороны Украины обстреляно село Сальное, было пять прилетов.

К счастью, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение. В селе Коренево Курской области 16 июня на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ.

В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Ночью 16 июня из-за БПЛА произошел пожар на территории предприятия «Бел-Поль» в Курском районе Курской области.