Со стороны Украины 16 июня обстреляно курское село

В Хомутовском районе Курской области 17 июня со стороны Украины обстреляно село Сальное, было пять прилетов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

К счастью, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация, добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что в селе Коренево Курской области 16 июня на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ.

В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Ночью 16 июня произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями.

Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия «Бел-Поль» произошел из-за беспилотника ВСУ.