В Курске отремонтируют памятник танкистам

В регионе немало мест, где увековечена память о Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Памятник «Танкистам – героям Курской битвы» ожидает капитальный ремонт.

Комитет городского хозяйства заключил муниципальный контракт на реконструкцию мемориального сооружения, установленного в честь 40-летия победы на Курской дуге, сообщает мэрия Курска.

Скульптурную композицию ждут очистка от старой краски, покраска танка и восстановление металлических элементов машины.

Бетонное основание, на котором установлен танк, также будет затронуто: рабочие выполнят ремонт основания постамента, облицуют его новым гранитом.

Как сообщает комитет городского хозяйства, полное завершение работ планируется к 80-летию победы на Курской дуге.

Ранее КП сообщала, что в Поныровском районе Курской области построят парк с монументом «Курская битва» по проекту советского архитектора Евгения Вучетича. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в рамках Петербургского Международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня в северной столице России.

Монумент планировали создать еще 60 лет назад.