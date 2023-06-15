На ПМЭФ анонсировали строительство мемориала Курской битве по проекту Вучетича

Монумент возведут к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Поныровском районе Курской области построят парк с монументом «Курская битва» по проекту советского архитектора Евгения Вучетича. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в рамках Петербургского Международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня в северной столице России.

По словам Старовойта, монумент планировали создать еще 60 лет назад.

Губернатор Курской области Роман Старовойт анонсировал открытие нового мемориала, посвященного Курской битве по проекту знаменитого советского скульптора, автора легендарного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде — Евгения Вучетича, во время дискуссии на площадке Российского военно-исторического общества 15 июня.

Тема дискуссии - вопросы сохранения и популяризации исторического и культурного наследия России в монументальных сооружениях.

Работы по проектированию монумента в честь победы в Курской битве начались еще в 60-ых годах 20 века, но так и не были реализованы.

- К 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, в рамках второй очереди, будет сооружен монумент по эскизам знаменитого нашего архитектора Вучетича, который, к сожалению, не смог реализовать этот проект, как раз посвященный Курской битве. Уже 9 мая 2025 года будет торжественное открытие. Я всех приглашаю на эти торжественные мероприятия. Мы готовимся.

Основное - это, конечно, отдать дань памяти тем героям, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей свободы, ради нашего будущего. Но еще более важно, передать эту память нашим детям и внукам, чтобы история не была зачеркнута и передавалась из уста в уста именно как память. Чтобы все не переставлялось с ног на голову, — сказал губернатор Курской области.

Торжественное открытие монумента, окруженного парком площадью около 70 гектаров, запланировано к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на 9 мая 2025 года. В парке помимо монументов будут расположены экспозиции в максимально понятной для молодежи интерактивной форме.

Первая очередь мемориала будет открыта 23 августа 2023 года, в годовщину Победы в Курской битве.

СПРАВКА "КП"

Евгений Вучетич — советский скульптор-монументалист, педагог. Академик АХ СССР (1953; член-корреспондент 1947). Герой Социалистического Труда (1967). Народный художник СССР (1959). Лауреат Ленинской премии (1970) и пяти Сталинских премий (1946, 1947, 1948, 1949, 1950).

Родился 15 (28) декабря 1908 года в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина). По отцу он имел сербские корни, а по материнской линии — французские.

В 1926 году он поступил в Ростовскую художественную школу, где проучился до 1930 года у А. С. Чиненева и А. И. Мухина.

В 1946 году скульптор был назначен руководителем крупного художественного проекта по созданию величественного ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке.

В 1972 году вместе с группой скульпторов начал работу над реализацией проекта «Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» в Киеве. Центральной фигурой музея стал 90-метровый монумент «Родина-мать».