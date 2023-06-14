Отец шестерых детей из Курской области погиб в СВО

При штурме Артемовска ДНР погиб житель Советского района Курской области Семен Кравчук, 1977 года рождения.

- В зону специальной военной операции он отправился добровольцем в январе 2023 года. У Семена остались жена и шесть детей. Соболезнуем родным и близким, - сообщили в Правительстве Курской области.

Ранее власти региона сообщили о гибели в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики курян - младшего сержанта мотострелкового батальона Сергея Ермакова и ефрейтора мотострелкового батальона Евгения Балаболина.

Об этом рассказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

Сергей Алексеевич родился 16 сентября 1991 года, окончил в 2007 году Надейскую основную школу и в 2011 году - Рыльский социально - педагогический колледж. Он погиб 12 мая 2023 года. У него остались жена и сын.

Евгений Александрович родился 26 июля 1993 года. Окончил Ивановскую среднюю школу. Погиб 21 марта 2023 года.