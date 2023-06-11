Власти региона сообщили о гибели в СВО курян

- С прискорбием официально сообщаю о гибели в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики наших земляков - младшего сержанта мотострелкового батальона Сергея Ермакова и ефрейтора мотострелкового батальона Евгения Балаболина, - сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

Сергей Алексеевич родился 16 сентября 1991 года, окончил в 2007 году Надеинскую основную школу и в 2011 году - Рыльский социально - педагогический колледж. Он погиб 12 мая 2023 года. У него остались жена и сын.

Евгений Александрович родился 26 июля 1993 года. Окончил Ивановскую среднюю школу. Погиб 21 марта 2023 года.

Оба курянина были мобилизованы осенью 2022 года.