В Курской области пройдут учебные стрельбы

Учения намечены на 9 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 июня с 14.00 до 21.00 пройдут учебные стрельбы российских военнослужащих на одном из учебных полигонов западнее Рыльска Курской области. Об этом сообщил глава Рыльского района региона Андрей Лисман.

- Прошу жителей района не волноваться! - добавил глава района.

Ранее КП сообщала, что в Суджанском районе Курской области российские пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ.

В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ. Об этом рассказал 7 июня губернатор Курской области Роман Старовойт.

До этого на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области 6 июня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино не было электричества.