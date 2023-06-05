В Курской области российские военные приземлили беспилотник

В Судже Курской области приземлили беспилотник. Об этом вечером 4 июня сообщил глава региона Роман Старовойт.
- Судя по раскраске, он принадлежал батальону «Азов». Благодарю за службу пограничников и армейцев! - добавил губернатор Курской области.
Как уже сообщала КП, в результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.
Обломки беспилотника покорежили в частности металлическую входную дверь второго подъезда многоэтажного дома по улице Вторая Рабочая 2\41 в Железнодорожном округе Курска.
Кроме того, обломки БПЛА повредили крышу частного дома, также в частном секторе разбиты стекла в нескольких домах.
К счастью, никто не пострадал.