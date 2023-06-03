В Курске высадили цветник в виде звезды и георгиевской ленты

В областном центре продолжают "оживлять" газоны Фото: Даниил НАЙХИН

В областном центре продолжается озеленение.

На улице Энгельса сотрудники «Зеленстроя» высадили цветник в виде звезды и георгиевской ленты.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, для этого было использовано 14500 цветов: колеус, тагетес отклоненный и цинерария морская.

Ранее КП рассказывала, что 30 мая в клумбах на улице Ленина рабочие высадили бегонию. Ранее в центральных цветниках горожан радовали тюльпаны, однако ввиду окончания вегетационного периода они начали отцветать и приобретать неприглядный вид.

Также в Курске продолжается благоустройство парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева. Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».