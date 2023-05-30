В центре Курска высадили бегонию

Тюльпаны уже оцвели на улице Ленина Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжаются работы по озеленению.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, 30 мая в клумбах на улице Ленина рабочие высадили бегонию. Ранее в центральных цветниках горожан радовали тюльпаны, однако ввиду окончания вегетационного периода они начали отцветать и приобретать неприглядный вид.

Всего на главной улице областного центра высадят более 32 тысяч рассады бегонии, а также скосят траву на газонах.

Также в Курске продолжается благоустройство парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева. Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году, на первом этапе, на территории парка оборудовали универсальную спортивную и волейбольную площадки с всесезонным покрытием, освещением и ограждением. В этом году здесь проложат новую тротуарную сеть, на пересечении основных пешеходных дорожек оборудуют центральную зону с площадками для отдыха.