Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 11:27

В центре Курска высадили бегонию

Растение заменило тюльпаны на главной улице города
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Тюльпаны уже оцвели на улице Ленина

Тюльпаны уже оцвели на улице Ленина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжаются работы по озеленению.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, 30 мая в клумбах на улице Ленина рабочие высадили бегонию. Ранее в центральных цветниках горожан радовали тюльпаны, однако ввиду окончания вегетационного периода они начали отцветать и приобретать неприглядный вид.

Всего на главной улице областного центра высадят более 32 тысяч рассады бегонии, а также скосят траву на газонах.

Также в Курске продолжается благоустройство парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева. Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году, на первом этапе, на территории парка оборудовали универсальную спортивную и волейбольную площадки с всесезонным покрытием, освещением и ограждением. В этом году здесь проложат новую тротуарную сеть, на пересечении основных пешеходных дорожек оборудуют центральную зону с площадками для отдыха.