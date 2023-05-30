В Курске благоустраивают парк на Союзной

Концепцию обновления парка выбрали сами куряне в ходе онлайн-голосования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается благоустройство парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева. Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году, на первом этапе, на территории парка оборудовали универсальную спортивную и волейбольную площадки с всесезонным покрытием, освещением и ограждением. В этом году здесь проложат новую тротуарную сеть, на пересечении основных пешеходных дорожек оборудуют центральную зону с площадками для отдыха.

Предусмотрена прокладка сетей наружного освещения с установкой 72 опор со светодиодными светильниками. Кроме того, планируют обустроить спортивную площадку с тренажерами для маломобильных групп населения. На благоустройство общественной территории из бюджетов всех уровней выделено более 23 млн рублей.

Концепцию обновления парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева выбрали сами куряне в ходе онлайн-голосования в 2021 году. Большинство сделали выбор в пользу зоны активного отдыха. Всероссийское голосование проводится и в этом году. Дизайн-проекты общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2024 году, представлены на платформе https://46.gorodsreda.ru/. Отдать свой голос за понравившийся можно до 31 мая.