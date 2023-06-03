В Курске ремонтируют жилье, поврежденное обломками сбитых беспилотников

Обломками ночью 2 июня разворотило входную дверь в подъезд, никто не пострадал Фото: с личной страницы в соцсети.

В Курске ремонтные бригады ликвидируют повреждения жилых домов из-за падения обломков беспилотников.

Как ранее сообщала КП, 2 июня российские ПВО сбили несколько украинских беспилотников.

Было проведено обследование пострадавших зданий в Железнодорожном округе, сделаны замеры. Как сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, уже к вечеру строители заменили козырек и привели в порядок поврежденный подъезд многоэтажного дома в Железнодорожном округе Курска, а также отремонтировали кровлю частного домовладения.

Работы по восстановлению пострадавшего имущества курян продолжаются.