В Курске простились с погибшими в СВО

В Курске простились с погибшими во время специальной военной операции.

26 сентября 2022 года при исполнении служебного долга погиб военнослужащий одной из частей Курского гарнизона Максим Агарков.

Погиб и еще один курянин – мобилизованный рядовой Евгений Афанасьев. Евгений Игоревич погиб 1 мая.

- Соболезнуем родным и близким, - сказали в Правительстве региона.

Ранее КП со ссылкой на Правительство Курской области сообщала, что 23 мая в городе Сватово ЛНР погиб курянин Алексей Токаренко. Алексей Николаевич – житель села Толкачевка Конышевского района, родился 10 марта 1979 года.

22 мая от тяжелых ран в московском госпитале умер Алексей Лубенцов житель села Кулига Обоянского района, 1987 года рождения. Он призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Алексей Андреевич выполнял боевые задания под Луганском, где получил тяжелые ранения.

В Курске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции добровольцем Юрием Халеевым. Он погиб 25 марта на территории ДНР при выполнении боевой задачи. Ему было 45 лет. Юрий Сергеевич представлен к государственной награде Российской Федерации.