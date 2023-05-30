В ходе специальной военной операции погибли куряне

23 мая в городе Сватово ЛНР погиб курянин Алексей Токаренко. Алексей Николаевич – житель села Толкачевка Конышевского района, родился 10 марта 1979 года.

22 мая от тяжелых ран в московском госпитале умер Алексей Лубенцов житель села Кулига Обоянского района, 1987 года рождения. Он призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Алексей Андреевич выполнял боевые задания под Луганском, где получил тяжелые ранения.

В Курске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции добровольцем Юрием Халеевым. Он погиб 25 марта на территории ДНР при выполнении боевой задачи. Ему было 45 лет. Юрий Сергеевич представлен к государственной награде Российской Федерации.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими, - сказали в Доме Советов.