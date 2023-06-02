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НовостиПолитика2 июня 2023 17:40

Под обстрел попало село в Курской области

Пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

2 июня под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района Курской области. Всего насчитали пять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Повреждения получили четыре домовладения и автомобиль. Подомовой обход продолжается.

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в Курской области устраняют последствия ночной атаки беспилотников ВСУ.

В результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Железнодорожном округе.