Под обстрел попало село в Курской области

2 июня под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района Курской области. Всего насчитали пять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал.
Повреждения получили четыре домовладения и автомобиль. Подомовой обход продолжается.
О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт.
Ранее КП сообщала, что в Курской области устраняют последствия ночной атаки беспилотников ВСУ.
В результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Железнодорожном округе.