Под обстрел попало село в Курской области

2 июня под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района Курской области. Всего насчитали пять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Повреждения получили четыре домовладения и автомобиль. Подомовой обход продолжается.

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в Курской области устраняют последствия ночной атаки беспилотников ВСУ.

В результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Железнодорожном округе.