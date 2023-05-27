Концерт Межрегионального фестиваля классического искусства прошел в Курске

"Звездочки" из разных городов России получили дипломы и аплодисменты публики
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт "На сцене с маэстро" Межрегионального фестиваля классического искусства «Viva Maestro!» прошел в Курске в КЗ «Свиридовский».
В программе вечера прозвучали инструментальные концерты Бетховена, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова, Крейслера, Вивальди.
На сцене звучала в основном популярная классика
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В концерте приняли участие Симфонический оркестр Воронежского концертного зала (дирижер – заслуженный артист России Юрий Андросов) и приглашенные маэстро:
Екатерина Мечетина (фортепиано) – заслуженная артистка РФ, солистка Московской государственной филармонии
Екатерина Мочалова (домра) – солистка и концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных
Виктор Хотулев (флейта) – артист Национального филармонического оркестра России под управлением В. Спивакова, солист московского духовного квинтета «Modus Vivendi»
Концерт продолжался почти три часа!
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На сцене курской филармонии юные музыканты из разных городов Черноземья смогли сыграть с признанными талантами профессиональной сцены.
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