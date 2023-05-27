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27 мая 2023 4:41

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!» в Курске

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

Концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»

концерт межрегионального фестиваля «Viva Maestro!»