В Курске прошла тренировка спасателей

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Сегодня, 26 мая, в Курске прошла совместная тренировка спасательной медицинской службы региона, управления МЧС России по Курской области, ряда других служб и ведомств. Учения проводились на базе курской городской больницы №6. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Сотрудники лечебного учреждения немедленно начали эвакуацию людей и сообщили в пожарную охрану. На место оперативно прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части, которые приступили к тушению пожара и спасли одного человека, которого передали медикам. После оказания медицинской помощи условно пострадавшего доставили в аэропорт, откуда вертолет санитарной авиации доставил его в областную клиническую больницу. По результатам всех практических действий тренировке была дана высокая оценка.