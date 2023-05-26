В Курске пройдет VIII фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

После торжественной части гостям покажут мультфильмы. Помимо новых работ студии «Союзмультфильм», зрителям представят мультфильмы отечественных студий «Пилот», «СНЕГА», «Пчела» и «Юпитер-XXI». В этот же день для студентов художественно-графического факультета КГУ будет организована творческая встреча с мультипликатором Анной Поповой – художником-постановщиком анимационного сериала «Умка». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

1 июня, в Международный день защиты детей, в областном Дворце культуры все желающие смогут посмотреть серии новых анимационных сериалов «Союзмультфильма». В день закрытия фестиваля, 2 июня, в кластере креативных индустрий «Поток» пройдет творческая встреча с художником-аниматором Натальей Березовой. В 2022 году она как режиссер начала работать на проекте «Маша и Медведь». В рамках встречи автор покажет отрывки из своих мультфильмов и поделится историей их создания. С преподавателями художественных специальностей Наталья Березова проведет показ-обсуждение мультфильмов в технике стоп-моушен, а также поговорит о правилах монтажа. В завершение фестиваля состоится показ мультфильма «Кощей. Похититель невест» под открытым небом.