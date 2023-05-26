Житель курского Железногорска потерял 700 тысяч рублей, пытаясь найти онлайн подработку

Потерпевшего попросили установить на телефон специальную программу, в которой якобы должна отражаться заработная плата. Фото: Алексей СЕРГУНИН

47-летний житель Железногорска искал в интернете вакансии, оставляя отклики. Спустя некоторое время ему поступил звонок от незнакомца, предложившего посвятить свободное время заполнению анкет. Потерпевшего попросили установить на телефон специальную программу, в которой якобы должна отражаться заработная плата. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Курской области.

Для авторизации необходимо было оплатить мобильную связь на сумму десять тысяч рублей, а затем подать в онлайн-банке заявку на кредит в 300 тысяч рублей. Именно такой весьма странный способ предложили мошенники, чтобы проверить работа приложения. Мужчина покорно выполнил все условия незнакомых лиц.

Каждый раз его убеждали, что списанные средства уходят на «рабочий счет» и в скором времени будут возвращены. Только после очередной необдуманной операции потерпевший заподозрил обман и обратился в полицию. Общий ущерб составил порядка 700 тысяч рублей.