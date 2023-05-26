В Курске открылась выставка дизайна «АRT-подготовка»

Молодые дизайнеры охотно делятся своими идеями Фото: Светлана ВОЛКОВА

В выставочном зале концертно-творческого центра им. М.С. Щепкина состоялось открытие VIII межрегиональной выставки дизайна «АRT-подготовка».

Это масштабный выставочный проект, в рамках которого свои работы демонстрируют профессиональные и начинающие дизайнеры Курска и других регионов в сфере графического дизайна, художественного проектирования интерьера, архитектуры и градостроительства, ландшафтного дизайна, дизайна костюма, декоративно-прикладного искусства и многих смежных профильных проектов.

Также в программе был мастер-класс от вице-президента Союза дизайнеров России, директора дизайн-студии «Союз дизайнеров», руководителя Всероссийской выставки-конкурса товарных знаков «Золотая Блоха» Виктора Сумарокова «Практическая логографика: графический дизайн и авторское право».

На выставке «ART-подготовка» отдельная часть экспозиции отводится под работы студентов-дизайнеров.

Выставки помогают формировать представление о хорошем вкусе, красоте, о том, как должны выглядеть актуальная городская среда, грамотная городская застройка, культура рекламных вывесок, стильная и удобная одежда.

Выставка будет проходить по 15 июня. Контактный телефон: (4712) 70-20-69.