В Курской области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

Первые результаты школьники узнают не позднее 13 июня
Фото: Светлана ВОЛКОВА
26 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов.
Как сообщили в комитете образования Курска, первыми государственными экзаменами стали география, которую будут сдавать 100 человек, химия — этот предмет выбрал 301 ученик, и литература —140 выпускников.
В Курске открыто пять пунктов проведения ЕГЭ. На экзамене в этот день будут присутствовать 38 общественных наблюдателей.
Первые результаты ЕГЭ школьники узнают не позднее 13 июня.