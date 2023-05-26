В Курской области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

Первые результаты школьники узнают не позднее 13 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов.

Как сообщили в комитете образования Курска, первыми государственными экзаменами стали география, которую будут сдавать 100 человек, химия — этот предмет выбрал 301 ученик, и литература —140 выпускников.

В Курске открыто пять пунктов проведения ЕГЭ. На экзамене в этот день будут присутствовать 38 общественных наблюдателей.

Первые результаты ЕГЭ школьники узнают не позднее 13 июня.