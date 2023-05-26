В Курске 1 июня откроют семь пляжей

В местах отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске идет подготовка к открытию купального сезона.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, рабочие благоустраивают пляжи и обеспечивают безопасный отдых для горожан.

Территорию городских пляжей обработали от клещей, покосили траву. Специалисты убирают опавшие листья, ветки и деревья и проводят водолазное обследование дна рек, чтобы достать камни, стекло и другой мусор.

В местах отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания, а также оборудуют зоны «лягушатников».

Работы проводятся сразу на нескольких муниципальных пляжах. Это:

— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;

— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;

— пляж у стадиона «Локомотив»;

— пляж Олимпийский;

— пляж в районе «Элеватормельмаш»;

— пляж у озера Ермошкина;

— пляж на улице 1-й Гуторовской.

С 1 июня на территориях зон отдыха за безопасностью будут следить посменные бригады спасателей. Комитет городского хозяйства убедительно просит курян купаться только на оборудованных пляжах, которые обеспечены спасательными службами и всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.