В Курске 1 июня откроют семь пляжей

В местах отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске идет подготовка к открытию купального сезона.
Как рассказали в комитете городского хозяйства, рабочие благоустраивают пляжи и обеспечивают безопасный отдых для горожан.
Территорию городских пляжей обработали от клещей, покосили траву. Специалисты убирают опавшие листья, ветки и деревья и проводят водолазное обследование дна рек, чтобы достать камни, стекло и другой мусор.
В местах отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания, а также оборудуют зоны «лягушатников».
Работы проводятся сразу на нескольких муниципальных пляжах. Это:
— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у стадиона «Локомотив»;
— пляж Олимпийский;
— пляж в районе «Элеватормельмаш»;
— пляж у озера Ермошкина;
— пляж на улице 1-й Гуторовской.
С 1 июня на территориях зон отдыха за безопасностью будут следить посменные бригады спасателей. Комитет городского хозяйства убедительно просит курян купаться только на оборудованных пляжах, которые обеспечены спасательными службами и всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.