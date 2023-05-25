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НовостиОбщество25 мая 2023 10:30

В курском урочище Розовая долина зацвели редкие растения

Также здесь обнаружены уникальные виды шмелей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сотрудники Минприроды Курской области провели весеннее обследование территории

Сотрудники Минприроды Курской области провели весеннее обследование территории

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Минприроды Курской области провели весеннее обследование особо охраняемой природной территории «Урочище «Розовая долина». Цель его создания – сохранение уникального природного комплекса с участками ковыльных степей и реликтовой сниженноальпийской растительности.

Здесь обитает большое количество представителей редких видов флоры и фауны. 34 вида растений внесены в Красную книгу Курской области, три из них - в Красную книгу РФ: волчеягодник боровой, ковыль перистый, ковыль красивейший.

В результате обследования отмечено отцветание волчеягодника и горицвета весеннего. В стадии цветения находятся оносма донская, василек сумской, живучка хиосская, ветреница лесная, карагана кустарниковая и другие.

Среди цветущих растений обнаружены опылители - два редких вида шмелей: шмель моховой и шмель глинистый. Они занесены в Красную книгу Курской области.