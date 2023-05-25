В курском урочище Розовая долина зацвели редкие растения

Сотрудники Минприроды Курской области провели весеннее обследование территории Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Минприроды Курской области провели весеннее обследование особо охраняемой природной территории «Урочище «Розовая долина». Цель его создания – сохранение уникального природного комплекса с участками ковыльных степей и реликтовой сниженноальпийской растительности.

Здесь обитает большое количество представителей редких видов флоры и фауны. 34 вида растений внесены в Красную книгу Курской области, три из них - в Красную книгу РФ: волчеягодник боровой, ковыль перистый, ковыль красивейший.

В результате обследования отмечено отцветание волчеягодника и горицвета весеннего. В стадии цветения находятся оносма донская, василек сумской, живучка хиосская, ветреница лесная, карагана кустарниковая и другие.

Среди цветущих растений обнаружены опылители - два редких вида шмелей: шмель моховой и шмель глинистый. Они занесены в Красную книгу Курской области.