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НовостиОбщество25 мая 2023 6:36

В курских парках началась повторная обработка от клещей

Завершились работы на «Боевой даче» и начинаются в Первомайском
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Жителей и гостей города призывают внимательно следить за своими детьми и животными в рекреационных зонах

Жителей и гостей города призывают внимательно следить за своими детьми и животными в рекреационных зонах

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парках на территории Курска, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, началась повторная обработка от клещей, сообщает мэрия Курска.

О проводимых мероприятиях предупреждают специальные таблички. 24 мая завершились работы в парке «Боева дача» и начинаются в Первомайском парке. Жителей и гостей города призывают внимательно следить за своими детьми и животными в рекреационных зонах Курска в связи с проводимой профилактической обработкой.

Ранее КП сообщала, что в Курске идет обработка от борщевика.

В настоящий момент от ядовитого растения в областном центре обработано более гектара территории.