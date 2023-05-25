В курских парках началась повторная обработка от клещей

Жителей и гостей города призывают внимательно следить за своими детьми и животными в рекреационных зонах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парках на территории Курска, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, началась повторная обработка от клещей, сообщает мэрия Курска.

О проводимых мероприятиях предупреждают специальные таблички. 24 мая завершились работы в парке «Боева дача» и начинаются в Первомайском парке. Жителей и гостей города призывают внимательно следить за своими детьми и животными в рекреационных зонах Курска в связи с проводимой профилактической обработкой.

Ранее КП сообщала, что в Курске идет обработка от борщевика.

В настоящий момент от ядовитого растения в областном центре обработано более гектара территории.