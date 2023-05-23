На трех улицах Курска проведут обработку от борщевика

Жителей просят не посещать места обработки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске идет обработка от борщевика.

В настоящий момент от ядовитого растения в областном центре обработано более гектара территории, сообщает мэрия города.

Специалисты используют химический препарат «Кайман». Так как для достижения эффекта требуется некоторое время, комитет городского хозяйства просит жителей не посещать места обработки.

Санитарные мероприятия запланированы в районе следующих улиц: Нижняя Казацкая, 9-й Лог и Понизовка.