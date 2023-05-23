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НовостиПроисшествия23 мая 2023 14:03

На трех улицах Курска проведут обработку от борщевика

Специалисты используют химический препарат «Кайман»
Ольга ДАНИЛОВА
Жителей просят не посещать места обработки

Жителей просят не посещать места обработки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске идет обработка от борщевика.

В настоящий момент от ядовитого растения в областном центре обработано более гектара территории, сообщает мэрия города.

Специалисты используют химический препарат «Кайман». Так как для достижения эффекта требуется некоторое время, комитет городского хозяйства просит жителей не посещать места обработки.

Санитарные мероприятия запланированы в районе следующих улиц: Нижняя Казацкая, 9-й Лог и Понизовка.