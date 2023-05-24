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НовостиЗвезды24 мая 2023 12:19

В курской библиотеке имени Николая Асеева пройдет "Библионочь-2023"

Некоторые площадки будут работать в режиме non-stop
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курян ждут бесплатные экскурсии в музей книги и концерт классической музыки

Курян ждут бесплатные экскурсии в музей книги и концерт классической музыки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 мая в Асеевке пройдет «БИБЛИОНОЧЬ – 2023. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»! Это ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения.

Для посетителей готовят интерактивы, Лит_Сессии с писателями, квесты, научные шоу, арт-лекции, творческие воркшопы, концерты, мастер-классы и так далее. Некоторые площадки будут работать в режиме non-stop!

Все желающие смогут составить свой культурный маршрут выходного дня.

А 24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник прославляет создателей славянской письменности – святых Кирилла и Мефодия. Учреждения культуры региона подготовили тематические мероприятия.

В краеведческом музее 24 мая начинает работу мини-выставка «День славянской письменности». Она будет доступна по 13 июня.