В Курске отметят День славянской письменности и культуры

Учреждения культуры региона подготовили тематические мероприятия Фото: Даниил НАЙХИН

24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник прославляет создателей славянской письменности – святых Кирилла и Мефодия. Учреждения культуры региона подготовили тематические мероприятия.

• В краеведческом музее 24 мая начинает работу мини-выставка «День славянской письменности». Она будет доступна по 13 июня.

• В музее археологии по 26 мая можно принять участие в квесте «В мире говорящих листков». Запись по тел.: +7 (4712) 54-91-95.

• 24 мая в Библиотеке Асеева гостей ждет программа «День славянской письменности и культуры в Асеевке».

• 24 мая в 15:00 во Дворце культуры откроется выставка лауреатов I степени II областного конкурса рисунка «Буквица». Вход свободный.

• В ТЮЗе покажут спектакль-притчу «Ванюшка» по Янсюкевичу 26 и 27 мая, 13-15 июня.

• 25 мая в 15:00 в литературном музее состоится праздник «Грамоты нашей творцы - "Букварь Кариона Истомина"».