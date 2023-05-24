На Курской Коренской ярмарке будут соревноваться в поедании вареников

По традиции ярмарка пройдет в местечке Свобода Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 по 18 июня в местечке Свобода Золотухинского района пройдет 22-я Курская Коренская ярмарка. Помимо традиционных активностей, гостей ждут новинки: например, можно будет поесть лакомство на скорость или увидеть конкурс красоты среди коров.

Любителям спортивных нагрузок подойдет не только полюбившаяся полоса препятствий «Тропа богатыря». Впервые на улице Советской можно будет узнать все о нормах ГТО и испытать себя.

Начало мероприятию по традиции положит Крестный ход с иконой «Знамение» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подкрепиться гости смогут в зоне фуд-кортов. Как и в прошлом году, она развернется на главной выставочной площади. Там же впервые пройдет конкурс по поеданию вареников «Сытый Я».

Полная программа Курской Коренской ярмарки – 2023 будет опубликована в ближайшее время.