Курская Коренская ярмарка пройдет с 15 по 18 июня

Деловая программа будет сокращена, а упор сделают на торговлю Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская Коренская ярмарка в этом году состоится с 15 по 18 июня. Начало ей по традиции положит Крестный ход с иконой «Знамение».

- Один из главных вопросов – безопасность мероприятия. Коренская ярмарка требует особого подхода с учетом текущей обстановки в регионе. Деловая программа будет сокращена и разведена по нескольким локациям. Упор сделаем на торговлю и работу выставочных павильонов, – сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Для гостей и участников мероприятия предусмотрена насыщенная программа. С 15 июня стартует работа торговых павильонов и фуд-кортов. С 16 июня начнется работа Мастерового проспекта. Культурная программа ярмарки предполагает выступление профессиональных коллективов и любительских ансамблей 18 июня. Перед зрителями выступят артисты из регионов ЦФО, Республики Беларусь, Донецкой народной республики, в том числе, заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

С 16 июня начнется работа Мастерового проспекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Минсельхоз Курской области подготовит к ярмарке три экспозиции: сельскохозяйственной техники, продукции и животных. Также пройдут соревнования профессионального мастерства и конкурс «Курская буренка».

Министерство физической культуры и спорта проведет традиционное спортивное соревнование «Тропа богатыря».

Кроме того, будет предусмотрено около трех тысяч парковочных мест для участников и гостей ярмарки на улицах Подазовская, Советская и Гражданская.

Для обеспечения перевозки всех желающих из Курска в Свободу будет организовано дополнительное движение рейсовых автобусов, пообещали в Доме Советов.