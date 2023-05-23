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НовостиПолитика23 мая 2023 16:17

В Курской области 23 мая беспилотник сбросил взрывное устройство

Обесточены три села
Ольга ДАНИЛОВА
О ЧП проинформировал глава региона

О ЧП проинформировал глава региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Суджанском районе Курской области 23 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию.

- В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь. В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в регионе начало действовать постановление о запрете на использование беспилотников.

Для борьбы с ними на территории Курска и Курской области в круглосуточном режиме работают оперативные группы. В их составе дружинники, сотрудники УМВД России по Курской области и Росгвардии. Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы, проинформировал глава региона Роман Старовойт.