Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 мая 2023 10:34

В Курской области беспилотники будут сбивать противодроновыми ружьями

В регионе начало действовать постановление о запрете на использование БПЛА
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В регионе начало действовать постановление о запрете на использование беспилотников. Для борьбы с ними на территории Курска и Курской области в круглосуточном режиме работают оперативные группы. В их составе дружинники, сотрудники УМВД России по Курской области и Росгвардии. Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности! - сказал губернатор региона.