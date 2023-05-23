В Курской области беспилотники будут сбивать противодроновыми ружьями

В регионе начало действовать постановление о запрете на использование беспилотников. Для борьбы с ними на территории Курска и Курской области в круглосуточном режиме работают оперативные группы. В их составе дружинники, сотрудники УМВД России по Курской области и Росгвардии. Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности! - сказал губернатор региона.