В Курской области запретили использовать беспилотники

Решение принял оперштаб Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжают действовать средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности.

- Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования, -- рассказал глава региона Роман Старовойт.

О подозрительных гражданах, бесхозных вещах или беспилотниках курян просят сообщать по телефону 112.

19 мая ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области. Всего насчитали восемь прилетов. Были повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света оставались села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. Сейчас подача света восстановлена.