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НовостиОбщество23 мая 2023 13:47

24 мая в Курской области будет до +27

Ночью - туман
Ольга ДАНИЛОВА
24 мая в регионе будет жарко

24 мая в регионе будет жарко

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 мая в Курской области будет облачно, днем с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 9-14°, днем 22-27°.

Метеорологическая дальность видимости 2000-7000 метров, при тумане до тысячи метров.

Управление по делам ГО и ЧС сообщает, что на территории областного центра действует особый противопожарный режим.

Во время него запрещены сжигание травы, мусора, разведение костров и использование мангалов.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

— на граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;

— на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;

— на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.